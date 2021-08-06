Минтранс рассчитывает на увеличение количества рейсов между Россией и курортами Египта

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минтранс России рассчитывает на увеличение количества рейсов между РФ и курортами Египта, специальная комиссия приняла положительное решение. Об этом журналистам сообщил глава министерства Виталий Савельев.

"Комиссия [российских специалистов] была уже там, решение принято, сейчас с 9 числа будет осуществляться по пять полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Будет ли больше - решит штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В принципе, потенциально авиация готова лететь", - сказал он.

"Почему полетела "Россия" - только потому, что у нее сегодня есть регулярные рейсы, которые она выполняла. Как только сейчас добавят рейсы, я надеюсь, что это произойдет, то, естественно, получат разрешения и другие перевозчики, которые также будут летать", - добавил Савельев.

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.