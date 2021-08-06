МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в июле замедлилась до 6,46% с 6,5% в июне. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,31%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в июле подешевели на 0,5% по сравнению с июнем и подорожали на 7,43% в годовом выражении, непродовольственные товары - подорожали на 0,77% и на 7,55% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,88% в месячном выражении и на 3,83% в годовом.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее заявил, что в обновленном макропрогнозе оценка инфляции на текущий год может быть повышена до более 5%. При этом, по словам министра, данные по результатам II квартала свидетельствуют о восстановлении экономики до уровня IV квартала 2019 года.

Продовольственные товары

Стоимость картофеля в России в июле 2021 года упала в среднем на 20,3%, огурцов - на 19,5%, помидоров - на 17,9%, говорится в материалах Росстата.

Кроме того, свекла подешевела на 16,6%, лук - на 8,1%, бананы - на 5,7%, морковь - на 4,6%.

Вместе с тем цены на белокочанную капусту выросли на 10,8%, чеснок - на 2,8%, сухофрукты - на 1,2%, яблоки и апельсины - на 0,9%.

Куриные яйца в среднем подешевели на 2,2%, при этом в 36 субъектах Российской Федерации - на 0,1-3,9%.

Также подешевели: фруктовые соки - на 0,5%, оливковое масло - на 0,3%, баранина (кроме бескостного мяса), мороженые креветки, кофе в зернах или молотый - на 0,2%, пшено, чай и пиво - на 0,1%.

Цены на сахарный песок в среднем выросли на 0,5%, в том числе в 22 регионах - на 0,1-0,9%, в 15 - на 1-1,9%, в 8 - на 2-7,3%.

Подсолнечное масло подорожало на 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров также подорожали: живая и охлажденная рыба - на 2,1%; говяжья печень, икра лососевых рыб и майонез - на 1,4-1,8%; мясные консервы для детского питания и рыбные консервы в томатном соусе, куриные окорочка, соленая, маринованная и копченая рыба, плавленые сыры, гречневая крупа, жирный творог, мороженое, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, печенье, кексы, рулеты, сухие супы в пакетах - на 1-1,3%; свинина, мясокопчености, охлажденная и мороженая рыба разделанная лососевых пород, филе сельди, натуральные рыбные консервы и с добавлением масла, маргарин, национальные сыры и брынза, творожные сырки, глазированные шоколадом, сгущенное молоко с сахаром, овощные консервы для детского питания, манная, овсяная и перловая крупы, горох и фасоль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, какао, соль и хлопья из злаков (сухие завтраки) - на 0,7-0,9%.

Лекарства и непродовольственные товары

В июле цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в среднем не изменились.

При этом ибупрофен подорожал на 0,7%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 0,6%, панкреатин - на 0,5%, лоратадин, глицин, смекта, амброксол, апиксабан (эликвис), дротаверин, лоперамид, гипотиазид, умифеновир (арбидол), амлодипин и хлоргексидин - на 0,2-0,4%.

Вместе с тем амоксициллин с клавулановой кислотой подешевел на 1,5%, осельтамивир (номидес) - на 1,2%, винпоцетин, омепразол, эналаприл, супрастин, колекальциферол (витамин D3), азитромицин - на 0,2-0,4%.

Среди медицинских товаров выросли цены: на отечественную вату - на 0,7%, аппараты для измерения артериального давления и одноразовые шприцы - на 0,5%, бинты и медицинские электронные термометры - на 0,2%. При этом медицинские безртутные (галинстановые) термометры подешевели на 0,9%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: газовое моторное топливо - на 4,1%, хозяйственное мыло - на 1,4%, сухие корма для домашних животных - на 1%, туалетное мыло и бумага - на 0,9%, спички - на 0,8%, автомобильный бензин и дизельное топливо, стиральные порошки и зубные щетки - на 0,7%, жидкое туалетное мыло, влажные салфетки, зубные пасты, бумажные столовые салфетки, детские подгузники, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки, дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,2-0,5%. Одновременно снизились цены на санитарно-гигиенические маски - на 0,9%, антисептики для рук - на 0,4%.

Цены на легковые автомобили и шины для легковых автомобилей выросли на 1,1-2,4%.

Кроме того, дрова подорожали на 2,7%, садовые лопаты, отечественные сигареты с фильтром - на 2,2%, уголь - на 2,1%, телевизоры, мониторы для настольного компьютера, бытовые плиты, электроутюги, шампуни, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, бумажные носовые платки и отдельные виды мебели - на 1-1,7%.

Из предметов одежды и обуви для детей школьного возраста выросли цены: на сорочки для мальчиков - на 1,2%, брюки, платья, блузки, юбки, джемперы и домашнюю обувь - на 0,3-0,9%. В то же время джинсы подешевели на 0,5%, куртки с верхом из плащевых тканей, футболки, ботинки, кроссовки и летние туфли (сандалеты) - на 0,1-0,3%.

Кроме того, в июле продолжился рост цен на строительные материалы. Так, обрезные доски подорожали на 13,9%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 10,5%, металлочерепица - на 7,4%, еврошифер - на 5,6%, рубероид - на 4,9%, красный кирпич - на 3,4%, оконное стекло - на 3,1%.

Цены на услуги

В июле рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги наблюдался во всех субъектах РФ. При этом больше всего жилищные услуги подорожали Калининградской области - на 18,3%, Севастополе - на 5,1% и Забайкальском крае - на 4,8%. Наибольший рост тарифов на коммунальные услуги зафиксирован в Удмуртской Республике - на 6,8%, Кемеровской и Новгородской областях - на 6,4% и Республике Саха (Якутия) - на 6,2%.

Рост цен на санаторно-оздоровительные услуги на 5,1% и более зафиксирован в 12 субъектах Российской Федерации, наибольший - в Республике Дагестан - на 15,5%, Республике Крым - на 15,2%, Приморском крае - на 12,4%, Еврейской автономной области - на 12,2%.

Авиаперелет экономическим классом подорожал на 3%, проезд в поездах дальнего следования - на 1,4%, проезд в такси и услуги аренды автомобиля - на 0,7%.

Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали: установка пластиковых окон, изготовление гроба - на 1,7%, ультразвуковое исследование брюшной полости - на 0,9%, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиента другого банка на территории России и общий анализ крови - на 0,8%, замена элементов питания в наручных часах, изготовление съемного протеза и коронки, абонентская плата за радиотрансляционную точку - на 0,7%, годовая стоимость полиса добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), автобусная экскурсия и прививка животного - на 0,6%.

Вместе с тем проживание в гостиницах 1-5 звезд, мотелях и хостелах подешевело на 1,5-11,4%, поездки на отдых в Турцию и ОАЭ - на 5,5% и 4,1% соответственно, пользование потребительским кредитом - на 3%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1,8%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 0,5%.