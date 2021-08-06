Савельев заявил, что "Аэрофлот" не будет отказываться от "плоских" тарифов на перелеты

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" не будет отказываться от программы "плоских" тарифов. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

"В сложный период пандемии, несмотря на потери, которые "Аэрофлот" несет из-за того, что рейсы за рубеж не восстановились (а они приносят ему около 60% дохода, на всякий случай), "Аэрофлот" продолжает финансировать эту программу ["плоских" тарифов], и надо отдать должное коллегам - они вопроса о ее завершении не ставят. Это будет продолжаться", - сказал он.

"Плоские" тарифы принимает совет директоров "Аэрофлота", в частности, и, как вы помните, я (будучи гендиректором "Аэрофлота") каждый год подтверждал их у президента страны, потому что для "Аэрофлота" это тяжелая нагрузка, это очень большие деньги. И "Аэрофлот" должен понимать, что он не просто наносит себе убыток, теряет упущенную выгоду, но для него эта программа означает выполнение социально значимых задач. Поэтому вопрос сегодня о прекращении "плоских" тарифов не стоит", - добавил Савельев.

"Аэрофлот" планирует в 2021 году перевезти по "плоским" тарифам до 2,5 млн человек, это больше, чем в 2019 году, ранее заявил глава компании Михаил Полубояринов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Программа "плоских" тарифов - инициатива "Аэрофлота", поддержанная президентом РФ Владимиром Путиным. Это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Воспользоваться "плоскими" тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. Программа действует для перелетов в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.