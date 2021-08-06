Санаторно-оздоровительные услуги в Крыму и Дагестане в июле подорожали на 15%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Росстат зафиксировал в июле 2021 года рост стоимости санаторно-оздоровительных услуг в 12 субъектах России. Сильнее всего услуги на курортах подрожали в Республике Крым и Республике Дагестан. Об этом свидетельствуют материалы ведомства.

"Рост цен на санаторно-оздоровительные услуги на 5,1% и более зафиксирован в 12 субъектах Российской Федерации, наибольший - в Республике Дагестан - на 15,5%, Республике Крым - на 15,2%, Приморском крае - на 12,4%, Еврейской автономной области - на 12,2%", - говорится в материалах Росстата.

Одновременно в трех субъектах Российской Федерации отмечалось снижение цен на санаторно-оздоровительные услуги.

Росстат также зафиксировал снижение платы за проживание в гостиницах всех категорий, мотелях и хостелах - на 1,5-11,4%. Также, по данным статистики, подешевели поездки на отдых в Турцию и ОАЭ - на 5,5% и 4,1% соответственно.