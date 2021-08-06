Картофель в России в июле подешевел на 20,3%, огурцы - на 19,5%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Стоимость картофеля в России в июле 2021 года упала в среднем на 20,3%, огурцов - на 19,5%, помидоров - на 17,9%, говорится в материалах Росстата.

Кроме того, свекла подешевела на 16,6%, лук - на 8,1%, бананы - на 5,7%, морковь - на 4,6%. Вместе с тем цены на белокочанную капусту выросли на 10,8%, чеснок - на 2,8%, сухофрукты - на 1,2%, яблоки и апельсины - на 0,9%.

В Минсельхозе журналистам сообщили, что также фиксируют снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая "борщевой набор". По данным на 4 августа, цены производителей на картофель за месяц снизились на 1,8%, на морковь - на 3,2%. Стоимость огурцов за месяц упала на 17,5%, помидоров - на 22,8%, репчатого лука - на 19,1%, яблок - на 7,6%. Цены на белокочанную капусту в настоящий момент на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

"Для минимизации наценок в товаропроводящей цепи Минсельхоз России считает важным развитие форматов прямой торговли, обеспечение максимальной доступности ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Кроме того, Министерство ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн-каналы - площадки крупнейших интернет-интеграторов", - отметили в министерстве.

В Минпромторге в свою очередь заявили, что снижение цен на позиции "борщевого набора" отмечено и у производителей, и у торговых сетей. При этом наиболее существенное снижение зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня.

Цены на прочие продовольственные товары

Куриные яйца в среднем подешевели на 2,2%, при этом в 36 субъектах Российской Федерации - на 0,1-3,9%.

Также подешевели: фруктовые соки - на 0,5%, оливковое масло - на 0,3%, баранина (кроме бескостного мяса), мороженые креветки, кофе в зернах или молотый - на 0,2%, пшено, чай и пиво - на 0,1%. Цены на сахарный песок в среднем выросли на 0,5%, в том числе в 22 регионах - на 0,1-0,9%, в 15 - на 1-1,9%, в 8 - на 2-7,3%. Подсолнечное масло подорожало на 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров также подорожали: живая и охлажденная рыба - на 2,1%; говяжья печень, икра лососевых рыб и майонез - на 1,4-1,8%; мясные консервы для детского питания и рыбные консервы в томатном соусе, куриные окорочка, соленая, маринованная и копченая рыба, плавленые сыры, гречневая крупа, жирный творог, мороженое, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, печенье, кексы, рулеты, сухие супы в пакетах - на 1-1,3%; свинина, мясокопчености, охлажденная и мороженая рыба разделанная лососевых пород, филе сельди, натуральные рыбные консервы и с добавлением масла, маргарин, национальные сыры и брынза, творожные сырки, глазированные шоколадом, сгущенное молоко с сахаром, овощные консервы для детского питания, манная, овсяная и перловая крупы, горох и фасоль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, какао, соль и хлопья из злаков (сухие завтраки) - на 0,7-0,9%.