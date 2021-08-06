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Путин заявил, что Россия считает Австрию одним из своих ключевых партнеров в Европе

Президент дал старт работе цементного завода "Цемикс" в Башкирии

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Россия считает Австрию одним из своих ключевых партнеров в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии. Предприятие входит в австрийскую группу компаний Lasselsberger.

"Эта страна [Австрия] - один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей - причем это было самое широкое представительство - в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссия
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