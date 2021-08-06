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Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров Австрии

Канцлер Австрии поздравил президента России Владимира Путина с открытием завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии, заявил канцлер республики Себастьян Курц в видеообращении, показанном на церемонии запуска завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

В открытии предприятия принимает участие президент РФ Владимир Путин. Завод входит в австрийский холдинг Lasselsberger.

"Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии, - сказал Курц в видеообращении. - Поэтому я особенно рад, что благодаря вовлеченной работе передовых австрийских предприятий, таких как группа Lasselsberger, мы сможем еще больше укрепить наши устойчивые экономические связи".

Австрийский канцлер обратился к Путину и другим участникам мероприятия и поздравил их с открытием завода. "Группа Lasselsberger - важный игрок не только на австрийском, но и на международном рынке", - заметил Курц.

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Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссияКурц, Себастьян
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