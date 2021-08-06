S7 приостановила продажу билетов в город Мирный в Якутии из-за дыма от пожаров

ТАСС, 6 августа. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Аirlines) приостановила до 11 августа продажу билетов в город Мирный Якутии из-за плохой видимости, которая появилась после лесных пожаров в республике. Об этом сообщается на сайте регионального Минтранса.

"В связи с ограниченной видимостью в аэропорту города Мирный авиакомпанией "Сибирь" продажа билетов в/из Мирного приостановлена до 11 августа 2021", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ограничений около 100 пассажиров не смогли вылететь из Мирного. Авиакомпания оказала им помощь и разместила в гостиницах, сейчас в них остаются около 20 человек.

"Пассажиры, находящиеся в Москве и Новосибирске, по причине задержки рейсов авиакомпанией "Сибирь", также размещались в гостиницах. С пассажирами, чьи рейсы были отменены, ведется работа по возврату средств за авиаперевозку. Авиакомпания "Сибирь" подтверждает возвратность авиабилетов, так, стоимость билетов, приобретенных с 30 июля текущего года будет возвращена всем обратившимся пассажирам", - говорится в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. На ее территории действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. На территории региона зафиксировано 178 пожаров, тушат 60. За сутки локализовано 13 возгораний, ликвидировано шесть, обнаружено 11 новых пожаров.