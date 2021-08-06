Путин: кабмин анализирует происходящее в жизни бизнеса и старается внести коррективы

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ постоянно думает о том, что происходит в реальной жизни, анализирует ситуацию в условиях пандемии и старается внести коррективы, которые пойдут на пользу предприятиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

"Правительство здесь считает возможным и реализует планы поддержки, например для тех предприятий, которые в тех или иных регионах по решению глав регионов на какое-то время прекращают деятельность по эпидемиологическим соображениям. Эти предприятия могут рассчитывать на 0,5 МРОТа за период вынужденного простоя на каждого сотрудника на определенный период времени. Я хочу вам сказать, что правительство постоянно думает о том, анализирует ситуацию, анализирует то, что происходит в реальной жизни, и старается внести соответствующие коррективы", - сказал Путин.

Он напомнил, что в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии власти РФ приняли целый набор мер поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса. "Они [меры] все так или иначе были сконцентрированы на главном - на сохранении рабочих мест", - подчеркнул президент, отметив, что "получение этих мер поддержки" напрямую связано с тем, насколько успешно организаторы бизнеса "решают задачу сохранения рабочих мест".