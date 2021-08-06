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"Русская сталь" надеется на обсуждение деталей механизма повышения НДПИ с правительством

Президент Владимир Путин ранее заявил, что налог на добычу полезных ископаемых в сфере металлургической промышленности повысят с 2022 года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ассоциация "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России) сможет оценить последствия роста НДПИ для отрасли только после ознакомления с текстом соответствующего проекта, но надеется на предварительное обсуждение деталей с правительством РФ. Об этом сообщили ТАСС в "Русской стали".

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"Как только ассоциация ознакомится с текстом законопроекта по НДПИ, мы сможем оценить последствия для отрасли и дать развернутые комментарии", - сообщили в "Русской стали".

При этом металлурги выразили надежду на то, что конкретные показатели и механизм повышения налога "будут обсуждены правительством предварительно с металлургическим сообществом".

6 августа президент России Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идет о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.

Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, заявил, что в 2020 году компании металлургической отрасли подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 млрд рублей. По этой причине с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.

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