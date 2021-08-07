Первая в России винодельня подала заявку на статус органической

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Севастопольское предприятие стало первым в России, подавшим заявку на регистрацию виноградников и винодельни как соответствующих требованиям органического производства. Сейчас предприятие оценивают специально приглашенные эксперты, сообщила ТАСС директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

"С 1 января 2021 года есть технический комитет по органическому производству, который возглавляет Роскачество, этот комитет выдает сертификаты на органическую продукцию - визуально это выглядит как значок в форме зеленого листика на упаковке продукции. В Севастополе сейчас начала работу отдельная комиссия, которая оценивает на получение сертификата органической продукции как производства, так и самого виноградника. Работа займет месяц-полтора", - сказала Буняева.

По ее словам, в России уже есть первый виноградник, получивший сертификат, - это крымский производитель, который выращивает виноград и продает его виноделам как сырье. Однако севастопольский производитель Павел Швец первым подал заявку на регистрацию как органического производства всего цикла: и выращивания ягоды, и производства вина.

Она уточнила, что в России не признается международный знак органического производства, но сейчас производители могут получить сертификат по российским правилам. Для этого нужно не только доказать комиссии качество продукции, но и пройти серьезные лабораторные пробы в нескольких учреждениях из состава комиссии, которые подтвердят, что не используются химические препараты. Кроме того, и после получения сертификата за производством будут следить - не отклоняется ли оно от заданных норм.

"Для винодела этот сертификат дает подтверждение того, при обработке винограда и земли не использовались добавки, пестициды, химикаты, а на производстве отсутствует дефицит серы. Но нужно понимать, что в некоторых регионах просто невозможно обойтись без дополнительной обработки - так, например, в Ставропольском крае прошлым летом было много саранчи, и нельзя было не обрабатывать виноградники. В целом же цикл предполагает, что в год виноградники обрабатывают до восьми раз - от вредителей, от болезней и так далее, почву и саму лозу", - добавила собеседница.

Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают около 20 виноделен, при этом терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия. Летом 2021 года одобрили заявку на создание в Крыму и Севастополе межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "МореАгроБиоТех", одним из ключевых направлений которого станут исследования и разработки в сфере виноградарства и виноделия.