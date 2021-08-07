Регионы УрФО должны обеспечивать рост реальных доходов, несмотря на пандемию

ТЮМЕНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа должны обеспечивать рост реальных денежных доходов населения вне зависимости от пандемии и ограничений. Власти будут работать в этом направлении, заявил полномочный представитель президента РФ в округе Владимир Якушев на пресс-конференции в субботу.

"Мы должны не забывать рост реальных денежных доходов населения, несмотря на ограничения, несмотря на все проблемы, которые мы на сегодняшний день имеем с пандемией. Мы не должны забывать о том, что реальные доходы граждан падать не должны. И это основная задача региональных органов власти. И, естественно, над этой темой мы будем работать сообща вместе с ними", - сказал он.

Якушев отметил, что нужно работать с бизнесом - он должен быть социально ориентированным. "Когда мы читаем отчеты некоторых компаний и видим огромные суммы, которые они выплачивают в виде дивидендов, а заработная плата, которую они выплачивают своему коллективу, подросла на ноль - одну тысячную, то, конечно, сразу вопрос - а правильная ли это политика на сегодняшний день, которая проводится с той или иной компанией? Поэтому здесь много вопросов, над которыми надо работать, [но] работать достаточно грамотно и аккуратно", - сказал он, подчеркнув, что при этом власти не должны "поддавливать" бизнес, а каким-то образом стимулировать, в том числе.

Реальные денежные доходы в январе - марте 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составили в Свердловской области 89,6%, в Курганской - 95,1%, Челябинской - 96,1%, Тюменской - 96,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 96,8%, согласно представленным на пресс-конференции данным. И лишь в Ямало-Ненецком автономном округе был зафиксирован рост - на 9,1%. В среднем показатель по УрФО оказался на уровне 94,3%. Якушев также уточнил, что на показателях отразились в том числе снятые уральцами со вкладов средства на покупку недвижимости в период пандемии.