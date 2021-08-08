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В Подмосковье до конца года соберут около 500 тыс. тонн зерна

Губернатор региона Андрей Воробьев также отметил хорошие результаты по сбору ягоды в области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 500 тыс. тонн зерна будет собрано в Московской области до конца 2021 года, где сейчас проводится активная уборка озимых. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

"Очень активная сейчас началась уборка. Наши аграрии молодцы. Мы по зерну 500 тыс. тонн соберем, и по ягоде у нас очень хорошие результаты", - сказал он в ходе посещения посевных площадей в городском округе Серебряные Пруды.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, валовый сбор зерна в 2020 году составил 506 тыс. тонн.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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