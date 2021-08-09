"Известия": Минпромторг обсудит с Минтрансом причины подорожания транспортировки продуктов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минпромторг совместно с Минтрансом готовит рабочее совещание, чтобы обсудить причины подорожания транспортировки продуктов питания, в частности, овощей из "борщевого набора". Об этом пишет в понедельник газета "Известия" .

"Причины возможного подорожания транспортных услуг могут быть разные, в том числе это нехватка водителей: из-за пандемии часть иностранных сотрудников в этих работах теперь не участвуют <...> Вместе с Минтрансом мы найдем решение", - отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Среди возможных причин подорожания он упомянул и рост цен на топливо. Евтухов подчеркнул, что министерство принимает все меры для недопущения роста транспортных расходов, в том числе проверяет с коллегами из ФАС обоснованность роста стоимости услуг перевозчиков.

За последние два месяца цены на перевозки продуктов с юга России в центр страны выросли максимум на треть, год к году - в два раза, рассказал газете источник на рынке.

Минтранс принимает все меры, чтобы не допустить роста транспортных расходов, заявили изданию в пресс-службе ведомства. Среди возможных причин роста цен там назвали перевод водителей на экспресс-доставку для интернет-торговли и их нехватку из-за ограничений на пересечение границ. В Минсельхозе сообщили, что пока ФАС должна проверить обоснованность возможного увеличения тарифов на услуги перевозчиков. Если рост цен будет подтвержден, то министерства выявят причины и подготовят соответствующие предложения, добавили там.

Рынок автомобильных перевозок конкурентный, цены устанавливаются на основе спроса и предложения, рассказали изданию в пресс-службе ФАС и подчеркнули, что служба следит за ситуацией и при выявлении нарушений антимонопольного законодательства принимает меры. На данный момент решение по результатам прошедшего 3 августа в Минпромторге совещания с торговыми сетями и производителями сельскохозяйственной продукции не принято, добавили там. Минэнерго в ежедневном режиме следит за ценами и отгрузкой топлива на внутренний рынок. Действующий механизм демпфера позволяет сдерживать оптовые цены, в то время как розничная цена растет близкими к инфляции темпами, минимизируя влияние на изменение стоимости продуктов питания, сообщили изданию в министерстве.

Ранее ситуация с ценами на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы стабилизации цен на так называемый "борщевой набор", которые включают системную работу на региональном уровне.