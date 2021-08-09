Москва увеличила экспорт кондитерских изделий на 45% с начала года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экспорт кондитерских изделий в Москве вырос с начала года на 45%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Экспорт московских кондитерских изделий продолжает устойчиво расти. За первые пять месяцев этого года сумма поставок составила $86,15 млн, что на 45% превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере $59,4 млн и на 57,2% больше, чем в январе-мае 2019 года, когда экспорт таких изделий составил $54,81 млн", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что московские производители кондитерских изделий в основном поставляют свою продукцию на рынки ближнего зарубежья, однако экспорт сладостей растет и в страны дальнего зарубежья. За первые пять месяцев этого года экспорт в Евросоюз и Северную Америку составил $8,61 млн. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3% выше показателя 2019 года.

Одним из ключевых покупателей столичных сладостей на рынках дальнего зарубежья является Евросоюз - в январе-мае 2021 года туда поставили кондитерской продукции на $4,92 млн, при этом большая часть - $3,06 млн - пришлась на Германию. Товарную структуру возглавляют шоколадные изделия - их поставили на $3,47 млн, за ними следуют мучные изделия - $0,75 млн и сахаристые изделия - $0,71 млн.

"На североамериканском рынке столичные кондитерские изделия также пользуются большой популярностью, особенно в США. Экспорт продукции в регион достиг $3,2 млн - это на 49,4% больше по сравнению с январем-маем 2019 года. При этом поставки мучных изделий по отношению к 2019 и 2020 годам выросли на 76,9% и 14,9% соответственно, и составили $0,99 млн", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как отмечают эксперты центра "Моспром", московская кондитерская продукция также востребована на рынке Канады. В январе-мае 2021 года поставки сладостей в эту страну увеличились на 68,6% и составил $0,48 млн. Товарную структуру экспорта возглавляют шоколадные изделия - на них пришлось $0,28 млн, что на 80,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.