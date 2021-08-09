В Москве открыли прием заявок на участие в акселераторе для бизнеса GoGlobal

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Открыт прием заявок на участие в четвертом наборе акселерационной программы GoGlobal для помощи московским компаниям в выходе на зарубежный рынок. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Открыт прием заявок на участие в четвертом наборе акселерационной программы GoGlobal, которая поможет столичным компаниям выйти на зарубежный рынок. Ее организуют Московский экспортный центр (МЭЦ) и "Акселератор ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив. <…> Участвуя в программе GoGlobal, московские экспортно-ориентированные компании проанализируют внешние рынки, выберут самые подходящие направления, сформируют стратегию экспорта, разобьют на тактические задачи и начнут ее реализацию", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, совместная программа МЭЦ и ФРИИ началась в 2020 году. По итогам прошедших двух потоков компании Москвы заключили 71 контракт на сумму более 110 млн рублей, участники третьего набора пока продолжают работу по программе, отметил он.

В конце программы результаты представят международным партнерам. Подать заявку в акселерационную программу можно до 26 августа, 85% стоимости программы финансируется МЭЦ.

"Принять участие в акселераторе смогут зарегистрированные в Москве компании, у которых есть готовый продукт с продажами на российском рынке или тестовая версия, адаптированная к выходу на зарубежные рынки. В команде участника должны быть эксперты по продажам и маркетингу, а также сотрудники по развитию международного направления. Отбор в программу проходит на конкурсной основе: экспертная комиссия оценит экспортную готовность участников и отберет 30 наиболее перспективных компаний", - говорится в сообщении.