В московском "Технограде" откроют онлайн-курс о лидерстве для предпринимателей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Центр "Техноград" в Москве откроет новый онлайн-курс "Эффективное лидерство как инструмент достижения целей в бизнесе", первое занятие начнется 10 августа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в понедельник.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" запускает новый онлайн-курс для предпринимателей. Управленцам и собственникам предприятий расскажут, как развить бизнес в цифровую эпоху. Курс "Эффективное лидерство как инструмент достижения целей в бизнесе" начнется 10 августа. Прослушать его можно бесплатно, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, курс будет полезен как начинающим, так и продвинутым руководителям. В ходе учебной программы они отработают нужные современному лидеру навыки и "получат ценные знания по продажам и продвижению своей продукции", отметил он.

Курс состоит из шести вебинаров. Первое занятие, которое пройдет 10 августа, посвятят эмоциональному интеллекту, второе - формированию личного бренда, третье - трансформации предпринимательства в цифровую эпоху, четвертое - секретам успешных интернет-продаж, пятое - продвижению услуг в соцсети Instagram, шестое - выходу компании на международный рынок.

"В качестве преподавателей выступят эксперты Центра международного развития социального и женского предпринимательства ВЭИА. По окончании обучения каждому участнику пришлют электронный сертификат. Полное расписание вебинаров курса "Эффективное лидерство как инструмент достижения целей в бизнесе" опубликовано на сайте центра развития карьеры. Здесь же можно зарегистрироваться", - говорится в сообщении.