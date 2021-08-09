Россияне сместили приоритет с онлайн-покупок одежды на знакомства и путешествия

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россияне снизили количество онлайн-покупок одежды и отдали предпочтение туризму и сервисам знакомств. Это следует из анализа онлайн-трат граждан во II квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошедшего года, подготовленного МТС Банком. С исследованием ознакомился ТАСС.

Аналитики выделили топ-5 категорий, в которых покупатели активно расплачиваются в сети: туристические агентства, доставка товаров из супермаркетов, аптеки, сервисы знакомств и заказ мебели. В то же время в магазинах одежды рост онлайн-продаж замедлился в 11 раз, а в обувных магазинах наблюдается отрицательная динамика - количество транзакций упало на четверть. Средний чек в магазинах обуви снизился на 21%, а на онлайн-знакомства - вырос практически вдвое.

Покупка продуктов питания и товаров первой необходимости, приобретение туристических путевок, лекарств и мебели, которые еще несколько лет назад подразумевали только офлайн-продажи, сегодня продолжают плотно закрепляться в онлайне. Сначала рост онлайн-оборотов происходил за счет отсутствия офлайн-альтернатив во время периода самоизоляции во II квартале 2020 года, а затем - за счет появления новых удобных сервисов.

Туризм, ретейл и сервисы знакомств

По итогам II квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый значительный прирост по количеству транзакций в онлайне показали туристические агентства - в 8,5 раз, средний чек при этом снизился на 8%, до 20 тыс. 450 рублей. Открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма, также сами агентства переориентировались на онлайн-общение с путешественниками. Снижение среднего чека аналитики банка связывают с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

На втором месте оказались супермаркеты - прирост 7,8 раз. Ретейл за минувший год активно продвигал онлайн-заказы на сайтах и в приложениях, некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки. Россияне оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодам и скидкам. Средний чек снизился незначительно - на 4%, до 1 тыс. 635 рублей.

В топ-5 категорий по росту онлайн-платежей год к году также показали сервисы знакомств - увеличение в 6,4 раза. Примечательно, что средний чек на сервисах знакомств вырос практически в два раза, до 900 рублей. Также в исследовании отмечается, что доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств, удвоилась.

Падение онлайн-продаж одежды и обуви

Магазины одежды и обуви, которые прошлой весной были лидерами по росту онлайн-продаж, существенно откатились обратно в традиционный формат торговли. Во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года количество транзакций выросло в 7,8 раз. На сегодняшний день рост значительно замедлился и составляет во II квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года всего 63%. В магазинах обуви наблюдается отрицательная динамика - количество онлайн-транзакций стало меньше на 24% год к году. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду - 16%, до 1 тыс. 690 рублей, а на обувь - 21%, до 5 тыс. 415 рублей.

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