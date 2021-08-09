Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за январь - июль выросла втрое

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ по итогам января - июля 2021 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 154,3 млрд руб., следует из отчета кредитной организации.

"Результаты июля продолжают успешную для банка динамику первого полугодия <…> По итогам 7 месяцев 2021 года банк продемонстрировал существенный рост прибыли. Чистая прибыль за 7 месяцев нарастающим итогом с начала года составила 154,3 млрд руб., в том числе 24,8 млрд руб. за июль. Таким образом, к аналогичному периоду прошлого года - рост в три раза, к июлю прошлого года - рост в 460 раз", - прокомментировал главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

По его словам, наибольший вклад в формирование чистой прибыли банка внесли чистые процентные доходы (рост на 26,3% за январь - июль - до 334,9 млрд руб.). Данная динамика поддерживается ростом кредитного портфеля и доходов от российских ОФЗ.

Резервы банка на возможные потери по кредитам за январь - июль достигли 70,7 млрд руб. (снижение на 48,5%), за июль - 12,2 млрд руб. (снижение на 65%). Соотношение резервов к кредитному портфелю на 1 августа составило 5,5% против 5,3% на начало года.

За январь - июль ВТБ выпустил субординированные облигации на 147,7 млрд руб., за июль - 8,4 млрд руб.

Норматив достаточности капитала банка составляет 11,75 на 1 августа, что существенно выше минимальных установленных значений. На начало года норматив составлял 11,28. Динамика объясняется ростом капитала, прибыли и переходом на новый порядок учета операционного риска.

Совокупные активы банка на 1 августа составили 18,6 трлн руб. (рост на 13,6% с начала года).

Суммарный кредитный портфель составил 12,9 трлн руб. (в том числе портфель кредитов физлицам - 3,9 трлн руб., юрлицам - 9 трлн руб.), увеличившись на 9,1% за январь - июль и на 2,3% за июль. Доля кредитов физлиц в портфеле достигла 30,2% против 27,6% на начало года.

Средства клиентов в банке на 1 августа составили 16 трлн руб., что на 17,9% больше, чем на начало года. 67,1% их них - средства юрлиц, 32,9% - физлиц. Происходит снижение валютных средств на счетах и рост вкладов в рублях, а также рост средств на эскроу-счестах физлиц, констатируют в кредитной организации.