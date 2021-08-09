Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,38%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,38% и достиг 3 790,63 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1 623,46 пункта.

К 10:27 мск индекс Мосбиржи рос до 3 812,55 пункта (+0,19%), а индекс РТС - до 1 633,32 пункта (+0,03%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 2,49% - до $68,94 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 2,62% и торговалась на уровне $66,49 за баррель.