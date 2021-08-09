Изготовитель "Сармата" более чем в два раза нарастил поставки кислорода медучреждениям

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Красноярский машиностроительный завод ("Красмаш") в 2021 году уже произвел почти 5,3 тыс. тонн медицинского кислорода для медучреждений (за 2020 год на мощностях предприятия было произведено около 2,5 тыс. тонн). Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 2019 году на мощностях предприятия было произведено 213 тонн медицинского кислорода, в 2020 году - 2 476 тонн, на июль 2021 года - 5 280 тонн. Нарастить производство кислорода в 2020-2021 годах позволил ввод в эксплуатацию второй криогенной установки разделения воздуха КЖ-2", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, предприятие работает круглосуточно. "100% произведенного кислорода отгружается заказчикам. Общая цена 17 325 руб. за тонну с учетом НДС в 2020-2021 годах не поднималась", - добавил он.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что "Красмаш" осуществляет поставку кислорода в медицинские учреждения Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасии. Также в 2020 году по просьбе губернатора Красноярского края Александра Усса предприятие за неделю освоило выпуск кислородных медицинских клапанов для ИВЛ.

Красноярский машиностроительный завод является изготовителем межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования "Сармат", разработанной в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева.