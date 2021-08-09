Кабмин выделит 300 млн рублей на завершение строительства больницы в Кузбассе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство России окажет финансовую помощь Кемеровской области, чтобы достроить больницу в Междуреченске, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство направит на решение этой проблемы 300 млн рублей, чтобы быстрее закончить все работы и открыть больницу в следующем году", - сказал глава кабмина, отметив, что федеральные власти оказывают помощь регионам со строительством новых больниц и поликлиник.

По словам Мишустина, в программе социально-экономического развития Кемеровской области, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина, "предусмотрели средства на окончание строительства городской многопрофильной больницы в Междуреченске, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в своем городе и в любой момент, когда требуется, а не ездить лечиться за десятки километров". Он подчеркнул, что сроки завершения работ на этом объекте неоднократно переносились. "Допускать подобного больше нельзя, - указал Мишустин. - Прошу моих заместителей и профильные министерства взять под контроль срок сдачи этой больницы".

Кроме того, сообщил премьер, средства будут направлены на приведение в порядок Республиканской детской клинической больницы в Кабардино-Балкарии. Он привел данные статистики о том, что ежегодно там проходят лечение 15 тысяч маленьких пациентов со всего региона. "Речь идет о здоровье детей. Они должны получать помощь в хорошо оснащенном медицинском учреждении, которое соответствует современным требованиям и нормам", - сказал Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства, выделение денег Кузбассу позволит в 2022 году завершить строительство в Междуреченске современного многофункционального медицинского комплекса на 186 койко-мест. Общая площадь здания составит более 20 тыс. кв. м.

На капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы в Кабардино-Балкарии, по данным кабмина, будет направлено свыше 124,9 млн рублей. "Это единственный в регионе детский стационар республиканского уровня. Больница открылась в 1987 году, и с тех пор ремонта в здании не проводилось", - отмечается в материалах пресс-службы.

Деньги на сельскую школу

Помимо этого, проинформировал Мишустин, кабмин выделит субсидию Северной Осетии на завершение строительства сельской школы. "Во время моей рабочей поездки на Северный Кавказ глава Северной Осетии обратился с просьбой поддержать регион с завершением строительства сельской школы. Правительство выделит необходимые средства. Федеральные инвестиции позволят закончить все работы уже в этом году и быстрее ввести здание в эксплуатацию, чтобы оно как можно скорее открыло свои двери для учеников, многие ребята этого ждут", - отметил премьер. Он поручил Министерству просвещения контролировать этот процесс.

Мишустин напомнил, что правительство России разрабатывает программу по капитальному ремонту школ. По его словам, "предстоит большая работа, так как многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели, надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы, роста и развития".

Как пояснили в пресс-службе кабмина, на окончание работ в школе в селе Чермен Пригородного района Северной Осетии будет направлено 23,5 млн рублей. "С помощью федеральной поддержки строительство школы завершат в 2021 году, после этого в ней смогут обучаться 360 детей. Ранее на строительство школы в Чермене из федерального бюджета было выделено более 255 млн рублей", - добавили в кабмине.