Лукашенко заявил, что Минск и Москва пока не согласовали поставки природного газа

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Москва и Минск смогут выровнять экономические условия в сфере торговли газом и до конца текущего года примут все 28 союзных программ по интеграции.

"Мы договорились с президентом России [Владимиром Путиным], что мы преодолеем всякие барьеры и выровняем эти условия. Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с президентом договаривались, что в этом году - в конце года - состоится Высший государственный совет Союзного государства, и это должен быть такой этапный [совет]. Там мы должны принять очень серьезные решения, - сказал белорусский президент в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности. - Я думаю, мы 28 этих карт или союзных программ <...> примем. Это будет колоссальный шаг вперед".

Он отметил, что из 28 программ несогласованным остался вопрос по торговле природным газом. "Но если мы в Союзе [Союзном государстве], если мы видим перспективу, надо выравнивать цены: и там, и здесь, или просто в свободное плавание отпустить <...>. То есть свободная должна быть торговля этим товаром, и отсюда будут цены. Мы не просим низких цен, мы равных цен хотим. <...> Мы согласны на рыночные условия, но условия должны быть равными", - указал Лукашенко.

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту, позднее их число сократили до 28. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики. Белорусская сторона увязывает углубление интеграции со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок.