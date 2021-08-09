"Уральские авиалинии" сделали возвратными все билеты на регулярные российские рейсы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" сделала возвратными все билеты на регулярные российские рейсы, которые будут куплены до 25 апреля 2022 года, сообщается в понедельник на сайте авиаперевозчика.

"С 9 августа "Уральские авиалинии" возобновляют акцию "Все билеты возвратные". Акция распространяется на все регулярные российские рейсы авиакомпании, в том числе и на трансферные, купленные с 09.08.2021 по 25.04.2022 на вылеты в период с 01.09.2021 по 25.04.2022", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возврат билета без штрафа возможен за 48 часов до вылета рейса, в случае более позднего возврата действует стандартное правило применения тарифа.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений.