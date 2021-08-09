Профицит внешнеторгового баланса России в январе - июне вырос на 28,3%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России в январе - июне 2021 года составило $71,7 млрд, что на 28,3% (или $15,8 млрд) больше показателя за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $209,4 млрд, увеличившись в годовом выражении на 28,4%. Объем импорта вырос на 28,4% и составил $137,6 млрд.

В целом внешнеторговый оборот РФ в январе - июне 2021 года увеличился на 28,4%, до $347 млрд.

Основой российского экспорта в январе - июне 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,8% (в январе - июне 2020 года - 55,3%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,5% (в январе - июне 2020 года - 45,9%).

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней торговли России на долю Европейского союза в январе - июне 2021 года приходилось 35,7% российского товарооборота (в январе - июне 2020 года - 35,3%), на страны АТЭС - 34,1% (34,3%), на страны СНГ - 12,3% (12,6%), на страны ЕАЭС - 9,1% (8,7%).

Основными торговыми партнерами России в январе - июне 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $61,9 млрд (127,7% к январю - июню 2020 года), Германия - $25,8 млрд (133,6%), Нидерланды - $20,5 млрд (136,0%), США - $16,1 млрд (130,1%), Республика Корея - $14,6 млрд (156,0%), Турция - $14,2 млрд (143,7%), Италия - $12,2 млрд (130,5%), Соединенное Королевство - $11,4 млрд (112,0%), Франция - $9,5 млрд (150,9%), Польша - $9,2 млрд (134,9%).