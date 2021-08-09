Уровень безработицы в УрФО снизился в 3,7 раза с октября 2020 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в регионах Уральского федерального округа (УрФО) с октября 2020 снизился в 3,7 раза, до 82 тыс. человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на пресс-конференции в понедельник.

"Что касается безработицы. Приведу несколько цифр, которые характеризуют рынок труда в УрФО в этот период. <…> В октябре 2020 года, то есть это наибольший подъем, когда мы с вами прошли первую волну (коронавируса - прим. ТАСС) и приближались уже ко второй волне, у нас было зафиксировано 305 тыс. безработных в Уральском федеральном округе. На данный момент эта цифра составляет 82 тыс., <...> поскольку были отменены ограничительные меры, предприятия вернулись в нормальный режим работы", - сказал он.

Якушев отметил, что в ситуации с безработицей сохраняется тренд на снижение. По его словам, региональные власти активно работают над тем, чтобы переучивать людей и давать им возможности для получения новых специальностей. Полпред добавил, что на 1 января 2020 года, до пандемии коронавируса, в УрФО было зарегистрировано около 53 тыс. безработных.

В июне 2021 года Якушев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что уровень безработицы в регионах УрФО достигнет показателей, которые были до пандемии коронавируса, к октябрю текущего года. Среди причин роста безработицы она называл в том числе снижение заказов у малого и среднего бизнеса.