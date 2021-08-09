Биржевая цена на сжиженный газ вновь обновила рекорд

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ, используемых в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу выросла по итогам торгов на 1,3%, до 46,91 тыс. руб. за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость СУГ обновляет рекордное значение на бирже пятый торговый день подряд. С начала августа биржевой индекс этого вида топлива вырос на 9,5%.

В то же время биржевая цена бензина Аи-92 вновь незначительно выросла после того, как снижалась два торговых дня подряд, - на 0,7%, до 57,29 тыс. руб. за тонну. При этом стоимость бензина Аи-95 снизилась на 0,2%, до 58,73 тыс. руб. за тонну, дизельное топливо также подешевело на 0,2%, до 51,24 тыс. руб. за тонну.

Стоимость топочного мазута снизилась за день на 2,8% и составила 21,65 тыс. руб. за тонну. Биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) вырос на 1,5%, до 49,85 тыс. руб. за тонну.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ.

Ранее Минэнерго РФ рекомендовало производителям сжиженных углеводородных газов перенаправить поставки газа с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения спроса потребителей в России. В министерстве также добавили, что совместно с другими ведомствами предпринимаются необходимые меры для стабильного и доступного снабжения населения сжиженным газом.