Володин заявил, что до принятия нового бюджета следует проанализировать итоги за 2020 год

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В ходе дополнительного заседания Совета Госдумы были рассмотрены 64 законопроекта, в том числе отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год, который необходимо рассмотреть до принятия бюджета на следующую трехлетку. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня состоялось заседание Совета Государственной Думы. Мы рассмотрели 64 законопроекта, большая часть которых внесена уже после завершения весенней сессии. 37,5% из них - социально-значимые. 48 законопроектов - совместного ведения и требуют предварительного обсуждения в регионах в течение месяца. Поэтому важно направить их в рассылку сейчас, чтобы депутаты могли приступить к их рассмотрению сразу после выборов. В целом за последнее время Совет Думы рассмотрел более 120 законодательных инициатив. Все законопроекты направлены в регионы, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты для подготовки отзывов и предложений", - сказал Володин.

Среди важнейших - внесенный правительством проект закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год", указал председатель Госдумы. "Необходимо до принятия бюджета на следующие три года проанализировать финансово-экономические итоги за прошлый год, посмотреть, насколько эффективными были бюджетные расходы, своевременно ли приходили деньги в регионы", - отметил Володин.

"Хотелось бы обратить внимание, что, по данным Счетной палаты, в прошлом году наибольший объем межбюджетных трансфертов был перечислен в IV квартале - 36% от общей суммы. Из них почти половина - 15,1% пришлись на декабрь. Это значит, что регионы были лишены возможности - из-за сроков - полностью освоить эти средства. Неиспользованные деньги должны возвращаться в бюджет, то есть не будут потрачены на строительство школ и детских садов, поликлиник и больниц, дорожной инфраструктуры", - добавил председатель Госдумы.

Также сегодня был рассмотрен законопроект, который смягчит условия получения господдержки для малых и средних предпринимателей. "Сейчас малому и среднему бизнесу на три года могут отказать в господдержке, если нарушены условия ее предоставления. Компании лишаются права пользоваться господдержкой даже в том случае, если допустили какие-то незначительные нарушения - технические ошибки в документации, задолженность по аренде госимущества, не вовремя сданная отчетность.

Законопроектом предлагается сохранить трехлетний мораторий, если предприниматель предоставил недостоверные сведения или не по назначению потратил предоставленные средства, а для всех остальных случаев сократить этот срок до одного года. При этом ограничения на господдержку не коснутся тех, кто устранил нарушения в установленный срок", - рассказал Володин.