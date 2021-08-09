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Пандемия COVID-19

BioNTech в 2021 году надеется получить около €16 млрд от продаж вакцины от COVID-19

Ожидания основаны на подписанных контрактах на поставку около 2,2 млрд доз препарата в 2021 году и более 1 млрд доз в 2022 году, отметили в компании

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, рассчитывает, что доход от продаж препарата в 2021 году может составить €15,9 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник финансовом отчете фирмы из Майнца.

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По его информации, на текущий год BioNTech повысила прогноз продаж вакцины Comirnaty с €12,4 млрд до €15,9 млрд. В компании пояснили, что такие ожидания основаны на подписанных в настоящее время контрактах на поставку около 2,2 млрд доз препарата в 2021 году и более 1 млрд доз в 2022 году.

Вместе с тем, как указывается в отчете, по состоянию на 21 июля консорциум BioNTech-Pfizer отправил примерно 1 млрд доз вакцины в более чем 100 стран и территорий по всему миру. В общей сложности BioNTech и Pfizer планируют произвести 3 млрд доз препарата к концу 2021 года и еще до четырех млрд доз к 2022 году.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.

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