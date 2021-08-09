Эксперты считают, что индекс Мосбиржи может завершить неделю вблизи 3900 пунктов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи может к концу недели приблизиться к отметке в 3900 пунктов, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Умерить оптимизм покупателей могут данные по инфляции в США и негативная информация, касающаяся распространения нового штамма коронавируса.

Рубль и российский рынок акций демонстрируют большую устойчивость к вешнему негативу. На старте недели нефть несет большие потери, ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается примерно на 3,4% - до $68 за баррель. При этом рубль торгуется около нулевой отметки, а индексы РТС и Мосбиржи продолжают расти - на 0,33-0,37% соответственно. "Все это свидетельствует о вероятном притоке средств иностранных инвесторов в российские акции", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рост аппетит к риску выражается и в обновлении ведущими индексами исторических максимумов. "Например, фьючерс на S&P 500 6 августа вновь обновил максимум. Сезон отчетности в США демонстрирует значительное превышение показателями прогнозов по большинству компаний. Для валют развивающихся стран важен "отскок" на рынке Китая после недели распродаж в конце июля. Это способствует и стремлению индекса Мосбиржи вновь приблизиться к историческому максимуму", - отмечает аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк. По его мнению, фиксацию прибыли в пятницу нельзя рассматривать как тенденцию.

При этом у инвесторов остаются опасения касательно более активного распространения дельта-штамма в Азии и в США, добавил старший аналитик "Атон" Михаил Ганелин.

Чего ждут рынки

На предстоящей неделе настроения покупателей будут зависеть от данных по инфляции США за июль. "Если в среду данные о потребительской инфляции в США существенно превысят прогноз, то на фоне сильной пятничной статистики по американскому рынку труда, это увеличит вероятность более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС. Поэтому рынки могут резко снизиться на таких инфляционных показателях. Если же статистика из Штатов не испугает инвесторов, наши индексы способны ускорить рост, направившись к месячным вершинам", - уверен Бабин.

При этом нисходящее движение на рынке нефти может принять еще более серьезный оборот в случае негативных сигналов в ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА в четверг - например, при подтверждении роста нефтедобычи или ухудшении каких-либо прогнозов, полагает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Также в России продолжается сезон отчетностей. О квартальных результатах сообщат "Алроса", "Юнипро", X5 Retail Group, "М.Видео", "Русал" и "Полюс". "Совет директоров "Русала" также рассмотрит вопрос о дивидендах - положительные сюрпризы могут стать дополнительным катализатором роста бумаг", - считает Елена Кожухова. Кроме того, будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI Russia, добавила она.

Прогнозы

При удержании поддержки 3795 пунктов, индекс Мосбиржи может завершить неделю ближе к 3900 пунктам, а при ее пробое будет стремиться к 3680 пунктам, считает Кожухова. Рубль сохранит краткосрочный восходящий тренд против доллара при положении ниже 73,7 руб. - пробой же указанной отметки может подтолкнуть валютную пару как минимум в район 74,7 руб.

По оценкам "Фридом финанс", рублевый бенчмарк проведет неделю в пределах 3700-3900 пунктов. Доллар может выйти в диапазон 74,5-75 руб.

По мнению руководителя отдела анализа акций "Финам" Натальи Малых, индекс Мосбиржи, который сегодня держится за счет локальных хороших корпоративных новостей, на неделе может скорректироваться до локальных минимумов в 3700 пунктов. Курс доллара может сместиться в диапазон 73,2-74,5 руб.