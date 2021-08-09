В РЖД ожидают роста погрузки в 2021 году на 3,3%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. РЖД планируют рост погрузки в 2021 году на 3,3% по сравнению с прошлым годом, а в 2022 году - на 2,2% к текущему году, сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Видим, что, скорее всего, будем брать погрузку с ростом к 2021 году на 2,2% - примерно 29 млн тонн плюсом мы должны будем погрузить в 2022 году по отношению к 2021 году", - сказал он.

"Исходя из наличной грузовой базы и исходя из наших производственных программ, предусмотрели увеличение погрузки по итогам 2021 года на 3,3%. На настоящий момент времени даже с учетом всех ситуаций июля мы пока изменение этого параметра не рассматриваем, то есть считаем, что можно за эту цифру побороться", - добавил Шило. Рост погрузки по итогам 2021 г. обеспечат нефтепродукты, черные металлы, кокс, руда.

РЖД ожидали, что результаты семи месяцев будут чуть лучше - планировалось выйти на показатели погрузки 2019 году, но все же сохранилось отставание на 0,1%, продолжил Шило. Основной причиной стали паводки, которые привели к потерям в погрузке. Топ-менеджер РЖД уточнил, что план на август предусматривает погрузку на уровне 2020 года (3 млн 486 тыс. тонн), тем не менее в холдинге не исключают, что удастся выйти на показатели 2019 года, а может, и превысить их. Основными драйверами роста в августе должны стать грузы в контейнерах, нефтепродукты, каменный уголь.

Рекорд по углю

"У нас рекордный объем [перевозок угля] за все время существования "Российских железных дорог" был достигнут в 2018 году - 374,9 млн тонн мы перевезли. С учетом того, как мы сейчас идем по семи месяцам, мы уже видим и закладываем себе ориентир по погрузке на уровне 378,4. То есть 2021 году можем повторить те рекорды, которые были достигнуты в 2018 году, и их превысить", - отметил замглавы РЖД.

По итогам семи месяцев 2021 года прирост перевозок угля по всем направлениям составил 12,8%, на восток - 2,3% с учетом затора на Транссибе. Прирост перевозок на юг и северо-запад составил 24,3%. Шило напомнил о том, что РЖД в этом году выполнят предусмотренные соглашением с Кузбассом планы по вывозу угля.

"Отставание, которое мы сегодня накопили, чуть больше 700 тыс. тонн мы будем восполнять", - сказал он.

Уголь в контейнерах

По состоянию на начало августа РЖД перевезено 700 тыс. тонн угля в контейнерах по новой технологии. Шило отметил, что спрос со стороны грузополучателей на такую перевозку растет - она позволяет избежать переплат посредникам, груз попадает сразу к конечному потребителю. Холдинг рассчитывает, что в 2021 году удастся перевезти 1 млн тонн угля в контейнерах, заключил топ-менеджер РЖД.