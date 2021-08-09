ЦРПТ сообщил о снижении доли нелегальной табачной продукции из-за маркировки на 30%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Доля нелегальной табачной продукции в России за год снизилась более чем на 30% и, по данным на конец июня 2021 года, достигла 8,09% от общего объема рынка. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Расчеты показывают, что в июне 2021 года уровень нелегального оборота составил 8,09%, снизившись с заявленных в 2020 году агентством TNS Kantar 12,7%, то есть более чем на 30% год к году", - отмечается в сообщении.

Ранее агентство TNS Kantar, по результатам которого было выявлено, что уровень нелегального оборота табачной продукции во II квартале 2021 года составил 12,8%, стабилизировавшись на уровне 2020 года (12,7%). Как пояснили в ЦРПТ, разница в полученных данных связана с тем, что по методология TNS Kantar предусматривает выборочный анализ чуть менее 10 тыс. пачек сигарет лишь в нескольких произвольно отобранных регионах России. При этом методология мониторинга ЦРПТ основана на анализе данных о продажах сигарет в сравнении со среднедневным потреблением взрослым населением с выборкой в 586 млн пачек сигарет и географией, охватывающей все населенные пункты страны.

В ЦРПТ также напомнили, что до введения запрета на продажу немаркированных табачных изделий, по данным исследователей, уровень нелегального оборота в сигаретах вырос почти в 13 раз за пять лет (с 1% в 2016 году до 12,7% в 2020 году). По данным оператора, анализ данных системы маркировки также показывает, что в России наблюдается рост производства сигарет для внутреннего потребления. В I квартале 2021 года рост этого показателя составил 4% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

"Очевидно, что при росте нелегального оборота регулярный прирост производства фиксироваться не должен. Особенно на фоне экспертных оценок, которые говорят о снижении потребления сигарет и переходе курильщиков на альтернативную табачную продукцию, в частности на нагреваемый табак", - считают в ЦРПТ.

Авторы исследования TNS Kantar отмечают, что продолжается тенденция снижения доли продукции с поддельными акцизными марками, что является показателем эффективности работы системы маркировки. Вместе с этим основным источником нелегальной продукции, согласно исследованию, стала Белоруссия, а также увеличились поставки из Казахстана. Для того чтобы изменить эту тенденцию, по мнению представителей табачной отрасли, властям, контрольно-надзорным и правоохранительным органами необходимо активнее пользоваться теми инструментами, которые предоставляет маркировка. ЦРПТ развивает это направление в сотрудничестве с федеральными и региональными органами власти и контрольно-надзорными ведомствами, заверили в компании.