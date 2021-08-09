Путин поручил выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России до 1 сентября выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина.

"Правительству Российской Федерации обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в субъектах Российской Федерации и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов, а также на обеспечение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием", - говорится в поручении. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.

Президент также поручил кабмину до 1 сентября выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах.

"Правительству Российской Федерации обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в субъектах Российской Федерации и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов, а также на обеспечение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием", - говорится в поручении. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 октября принять решения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров.

Субвенции регионам

Путин поручил до 1 сентября представить предложения об увеличении субвенций регионам на реализацию полномочий по тушению лесных пожаров.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ определить подходы к разграничению полномочий в области лесных отношений и финансированию расходов, связанных с реализацией этих полномочий, а также представить предложения об увеличении объема <…> субвенций для реализации субъектами переданных им полномочий Российской Федерации, в том числе по осуществлению мер пожарной безопасности на землях лесного фонда и тушению лесных пожаров", - говорится в документе.

Также кабмин должен подготовить предложения о целесообразности изъятия у регионов с низкой плотностью населения и значительной долей земель лесного фонда части ранее переданных им земель для обеспечения там противопожарного контроля.

Правительству предстоит усовершенствовать методику распределения между регионами субвенций для осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений, а также до 1 декабря принять меры по совершенствованию системы подготовки кадров для лесного хозяйства, меры по обеспечению лесоохранных организаций квалифицированными специалистами "в достаточном количестве, включая предоставление им мер социальной поддержки", определив необходимые объемы и источники финансирования этих мероприятий.