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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России составит $169,9 за тонну

Такая стоимость будет установлена с 1 сентября

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 сентября 2021 года составит $169,9 за тонну. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну.

Согласно решению, принятому правительством России в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70% пошлина. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу РФ поручено постоянно мониторить рынок. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

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