Инфляция на Украине в июле ускорилась до 10,2%

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Рост потребительских цен на Украине в годовом измерении по итогам июля ускорился до 10,2% с 9,5%. Об этом сообщила в среду Государственная служба статистики (Госстат).

"Потребительские цены на Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. С начала 2021 года рост цен составил 6,5%. В годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% с 9,5% в июне", - отметил Госстат.

Базовая инфляция в июле стала отрицательной - 0,1%, что соответствует показателям июля прошлого года, соответственно в годовом измерении она осталась на уровне 7,3%.

По данным Госстата, продукты питания в стране за июль подешевели на 0,1%. Больше всего подорожал сахар - на 6,7%. В то же время овощи подешевели на 8,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение подорожало на 0,1%, транспорт подорожал на 1,1%, цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру - на 0,7%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,2%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%.