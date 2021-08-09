Чистая прибыль "Открытия" за полугодие по МСФО выросла в 2,6 раза

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль банковской группы "Открытие" за первые шесть месяцев 2021 года составила 38 млрд рублей, следует из отчетности группы по МСФО.

Полученная в период с января по июнь текущего года чистая прибыль выросла в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года, сообщается в релизе группы. По словам президента - председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова, это стало рекордным полугодовым результатом за всю новую историю группы.

Рентабельность капитала за отчетный период составила 18,9%, увеличившись с 8,3%, достигнутых в аналогичном периоде прошлого года. Подъем произошел благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов.

Операционный доход без учета резервов под обесценение активов составил 100 млрд рублей, рост составил 23% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Чистый процентный доход Группы по итогам полугодия составил 57 млрд рублей, что на 44% больше результата, полученного за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие Группа получила чистый комиссионный доход в размере 14 млрд рублей, что на 19% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Основной объем чистого комиссионного дохода был получен группой от обслуживания и переводов по счетам (6 млрд рублей), документарных операций (2 млрд рублей) и брокерских операций (2 млрд рублей).

Совокупные активы банковской группы "Открытие" выросли с начала 2021 года на 6% до 3684 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2021 года. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2552 млрд рублей, или 69% от активов Группы. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов составила в структуре активов 49% или 1787 млрд рублей. Инвестиции в ценные бумаги составили 32% от совокупных активов Группы, или 1167 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в размере 625 млрд рублей.

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля уменьшилось с 6,6%, по данным на 31 декабря 2020 года, до 5,9%, по состоянию на 30 июня 2021 года.

Общий норматив достаточности капитала по состоянию на 30 июня текущего года (Базель III) составил 14,5%, что произошло, как отмечается в релизе, вследствие продолжившегося динамичного роста бизнеса Группы и активов, взвешенных с учетом риска. На конец прошлого года данный показатель составлял 15,3%.