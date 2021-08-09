Компанию "Украинские железные дороги" возглавил бывший менеджер олигарха Ахметова

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет компании "Укржелдороги" ("Укрзализныця") удовлетворил заявление об увольнении временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика, назначив на его место Александра Камышина. Об этом сообщается в понедельник на сайте предприятия.

"Наблюдательный совет "Укржелдороги" получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика об освобождении его от выполнения таких обязанностей. Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендации, указанные в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 июля 2021 года, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения министерства инфраструктуры, основанные на решении кабинета министров, акционера "Укржелдороги", - сказано в сообщении.

Кроме того, "наблюдательный совет рекомендовал кабмину согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления до 31 декабря 2021 года либо до избрания нового постоянного председателя правления".

В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM миллиардера Рината Ахметова. До назначения в "Укржелдороги" работал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Ранее СНБО Украины дал поручение кабмину возложить должностные обязанности главы правления "Укржелдороги" на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Помимо этого, СНБО выставило к компании ряд требований, в частности привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией объекты "Укржелдороги", запустить программы восстановления инфраструктуры, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах, а также ввести скоростное движение.