В Москве с 2018 года сэкономили более 1 млрд рублей благодаря совместным закупкам

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московские заказчики сэкономили с 2018 года более 1 млрд рублей благодаря проведению совместных закупок, организатором которых выступает столичный департамент по конкурентной политике. Об этом сообщается на сайте мэра столицы во вторник.

"Как правило, в форме совместных закупок московские заказчики приобретают воду, бумагу, канцтовары, расходные материалы для офисной оргтехники. С 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более 1 млрд рублей при общем объеме размещенных закупок на 9,2 млрд рублей. Сэкономленная сумма сопоставима с затратами на строительство двух новых детских садов общей вместимостью более 500 мест. Всего в 345 совместных закупках приняли участие 2,2 тыс. заказчиков из столицы", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как подчеркнул руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, за все время проведения совместных закупок среднее количество участников составило порядка четырех, а количество заказчиков из расчета на одну закупку - от пяти до семи. В этом году в совместных закупках конкуренция составила в среднем шесть заявок на процедуру. Общая начальная цена контрактов в среднем снизилась более чем на 16,5%.

"Совместные закупки в столице в основном формируются при наличии комплекта типовой документации и утвержденных предельных ценовых показателей. Для этого в Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ) есть специальный сервис. Когда заказчик создает лот, ЕАИСТ автоматически оповещает о возможности включения в совместную закупку. Остается сформировать два электронных документа и нажать на кнопку "Готов к включению в совместный лот", - уточняется в релизе.