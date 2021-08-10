Производитель водки заявил о росте ее себестоимости

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Себестоимость производства водки в 2021 году выросла на 3%. Это связано с растущей стоимостью зерна, древесины, металлов и упаковки, рассказал в интервью РБК глава "Татспиртпрома" Руслан Максудов.

"Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы", - пояснил Максудов.

РБК уточняет, что зерно подорожало в 1,5 раза, сахар - на 14%. При этом глава "Татспиртпрома" рассказал, что компании удается нивелировать рост цен на сырье за счет запасов и заключенных контрактов с фиксированными цены на будущие поставки.

"Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену, отому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное - сохранить потребителя", - уточнил глава "Татспиртпрома".