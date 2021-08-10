На базе платформ Skillbox и GeekBrains появится образовательный холдинг

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Mail.ru Group на базе платформ Skillbox и GeekBrains создаст образовательный холдинг Skillbox Limited. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе платформы Skillbox.

"Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и GeekBrains. В результате сделки контролирующим акционером холдинга остается Mail.ru Group с долей 50,06%. 22,72% будет у основателей Skillbox, 14,21% - у частного фонда Александра Галицкого. 13% зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе платформы, Skillbox и GeekBrains объединят финансовые ресурсы, а также обеспечат оптимальные условия для роста, масштабирования и географической экспансии. Уточняется, что Mail.ru Group и Skillbox пришли к соглашению об их дальнейшем активном участии в развитии бизнеса и управлении объединенной компанией. Skillbox Limited возглавит сооснователь и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов, добавили в компании.

"Я убежден, что сегодня онлайн-образование - это необходимость для всех. Это самый доступный способ учиться у лучших преподавателей вне зависимости от географии и быстро осваивать новые навыки. Мы рассчитываем, что к 2023 году наши образовательные проекты помогут 10 млн человек научиться чему-то, повысить квалификацию, получить или сменить профессию - и уверены, что создание объединенной компании поможет прийти к этой цели", - приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Консолидированная выручка Skillbox и GeekBrains за первое полугодие 2021 года составила 4,3 млрд против 1,9 млрд за первое полугодие прошлого года. В пресс-службе добавили, что компании продолжат развивать образовательные продукты под существующими брендами.

Skillbox предлагает предзаписанные видеолекции, позволяющие студентам учиться без привязки к месту и времени. В каталоге компании более 560 образовательных продуктов: курсы дополнительного профессионального образования, комплексные программы по обучению новым и востребованным профессиям, программы бакалавриата, магистратуры и бизнес-образования с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса. Образовательные онлайн-продукты GeekBrains - видеолекции в режиме реального времени. Компания предлагает более 150 образовательных программ по различным направлениям.