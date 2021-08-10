Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,31%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,31% и достиг 3847,12 пункта, индекс РТС - на 0,4%, до 1647,57 пункта.

К 10:21 индекс Мосбиржи ускорил рост до 3859,74 пункта (+0,64%), индекс РТС - до 1653,11 пункта (+0,74%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,27% - до $69,91 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 1,67% и торговалась на уровне $67,58 за баррель.