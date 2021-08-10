Щербинский лифтостроительный завод с начала года увеличил объемы производства на 11%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод в первом полугодии выпустил 4,5 тыс. грузовых и пассажирских подъемников, это на 500 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"По итогам прошлого года московские промышленники выпустили 15,4 тыс. подъемников, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. Всего в столице работают четыре производителя лифтов, один из крупнейших - не только в Москве, но и по всей стране - Щербинский завод. Только за первое полугодие 2021 года предприятие изготовило 4,5 тыс. подъемников, это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года и на одну тысячу единиц превышает показатель января - июня 2019 года", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что пятая часть всех изготовленных лифтов в первом полугодии - более 900 единиц - будут установлены в московских домах. Большую часть установят в столичных многоэтажках по программе капремонта МКД. Лифты уже отправлены на объекты для последующего монтажа, они заменят устаревшее оборудование в жилых домах Юго-Восточного, Восточного и Центрального административных округов Москвы.

ФКР Москвы выработал единый стандарт лифтов, устанавливаемых по столичной программе капитального ремонта. Начиная с 2019 года все подъемники соответствуют единому стандарту комфорта, безопасности и эстетики. Производитель также поставит лифты для новых крупных жилых комплексов, в том числе для стартовых домов по реновации.

"Щербинский лифтостроительный завод - высокотехнологичное предприятие, которое не только системно модернизирует собственное производство, но и уделяет особое внимание научно-исследовательским опытно-конструкторским работам, предлагая рынку новую, востребованную продукцию. В числе его разработок - линейка безредукторных лебедок, благодаря которым лифт работает более плавно и тихо. Они компактны и обладают меньшим весом, что дает экономию пространства и позволяет отказаться от дополнительных технических этажей. Недавно предприятие также оснастило лифты собственного производства системой бесконтактного управления, которое с помощью специального приложения позволяет вызвать подъемник заранее, не нажимая на кнопки", - добавил руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также подъемники предприятия оборудованы панелями управления из нержавеющей стали со встроенным электронным табло, речевым информатором, кнопками с подсветкой и шрифтом Брайля.