Капитализация "Сбера" впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Капитализация "Сбера" превысила $100 млрд, в последний раз данный показатель достигался в начале 2018 года, об этом свидетельствуют данные торгов.

Капитализация компании, исходя из цены на обыкновенные акции на 10:30 мск в размере 329,15 составила около 7,11 трлн рублей. Стоимость привилегированных акций - 303 млрд рублей. Таким образом капитализация компании превысила 7,408 трлн рублей.

Исходя из актуального курса доллара, показатель при пересчете на американскую валюту составил $100,7 млрд.

Предыдущий раз капитализация "Сбера" превышала $100 млрд в январе - апреле 2018 года.

Рост акций продолжается на фоне сильных квартальных презентаций по МСФО и РСБУ, на базе которых идет пересмотр вверх ожиданий рынка и прогнозов аналитиков по прибыли на этот и следующие годы.

Опубликованная 6 августа отчетность по РСБУ за январь - июль 2021 года продемонстрировала, что чистая прибыль группы Сбербанка увеличилась на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 721,6 млрд рублей.