Чукотка подготовит Арктические экспозиции для презентации округа на ВЭФ-2021

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Маяк с радиостанцией, этновыставки и возможность своими глазами увидеть северное сияние представится гостям "Улиц Дальнего Востока" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, решившим посетить павильон Чукотского АО, сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"Основная идея павильона Чукотского автономного округа - показать синергию человеческого капитала и природы Арктики, передать масштаб и уникальность природных ресурсов региона. На территории экспозиции разместят павильон, сцену, экобар, маяк Дежнева и арт-объект "Северное сияние". Смысловым наполнением станут такие направления, как туризм, предпринимательство, промышленность, инвестиции и культура. <…> В павильоне расположат интерактивную "дверь" в Чукотку, на которой можно будет выбрать туристическую точку и посмотреть видеоролик об этом месте. В зоне культуры продемонстрируют основные элементы культуры и предметы быта для ознакомления с историческим и культурным наследием Чукотского АО", - говорится в сообщении.

Также продумано и уличное наполнение экспозиции. Напротив павильона будет располагаться навес, стилизованный по форме традиционных чукотских нарт. Под ним будет находиться сцена для выступлений, зона для гостей и экобар, в котором гостям предложат десерты и эконапитки из северной ягоды.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.