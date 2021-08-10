Экспорт из Нижегородской области в первом полугодии вырос на 26%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Экспорт товаров из Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил $2,7 млрд, что на 26% превышает показатели первого полугодия прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"По итогам января - июня этого года нижегородский экспорт вырос на 26% и почти достиг $2,7 млрд, на его долю пришлось 63% всех внешнеторговых операций. Особенно важно, что мы также фиксируем увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 43%. К настоящему моменту он составляет уже $2 млрд", - сказал Никитин.

В целом товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2021 года составил около $4,3 млрд, это на 22% превышает показатели первого полугодия 2020 года. По мнению Никитина, рост товарооборота свидетельствует о постепенном восстановлении экономики региона от последствий пандемии.

Что касается экспорта, то, по словам губернатора, предприятия области поставляют продукцию в 134 страны. В десятке ключевых внешнеэкономических партнеров - Белоруссия, Китай, Нидерланды, Бангладеш, Германия, Индия, США, Польша, Казахстан и Франция. Более половины экспорта - машиностроительная продукция и минеральные продукты. Также востребована продукция химической и металлургической промышленности, продовольственные товары и сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, рассказал Никитин.

"Наряду с экспортом увеличился и импорт - на 16%, он составил 1,6 млрд долларов. В его товарной структуре лидирующее место - около 40% от общего объема - традиционно занимает продукция машиностроения", - также сообщил нижегородский губернатор.

Никитин добавил, что Нижегородская область вошла в двадцатку регионов России, лидирующих по объему внешнеторгового оборота, и занимает в этом списке 18-е место.