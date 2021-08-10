Utair возобновила прямой рейс из Волгограда в Астрахань

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Utair" начала выполнять рейсы из Волгограда в Астрахань. Самолеты будут курсировать по данному маршруту два раза в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика во вторник.

По данным на сайте аэропорта Волгограда, в настоящее время это единственный прямой рейс в Астрахань. В источнике уточнили, что рейс "Utair" из Волгограда в Астрахань приостановили в конце июня 2021 года. В связи с чем было принято такое решение, не пояснялось. После этого добраться самолетом из одного города в другой можно было только с пересадкой в Сочи или Москве.

"Utair возобновил полеты по маршруту Волгоград - Астрахань", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, рейс выполняется на самолетах ATR-72 по понедельникам и субботам. Вылет из Астрахани в 20:40, из Волгограда - в 17:25. Стоимость билетов - от 1 741 руб. "Развитие прямого сообщения между южными городами России - это важная часть стратегии Utair. Рейс Волгоград - Астрахань нужен жителям региона: благодаря ему путешествие между городами займет чуть более часа", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).