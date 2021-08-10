"Билайн" в 2021 году построил свыше 3 тыс. готовых к 5G станций в Москве и МО

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon Ltd.,) за первое полугодие 2021 года построил более 3 тыс. новых базовых станций для улучшения стабильности работы голосовой связи и мобильного интернета в Москве и Московской области, говорится в сообщении компании.

"В этом году большая часть новых станций начнет работать в Московской области, чтобы минимизировать возможность прерывания интернет-сессий или голосовых звонков во время передвижения клиента по маршруту Москва - Подмосковье", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что новые базовые станции появились в Солнечногорске, Ивантеевке, Жуковском, Раменском, Егорьевске, Зеленограде, Наро-Фоминске и других городах Подмосковья.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что жители столицы на 70% больше стали пользоваться мобильным интернетом в июне 2021 года.

"В этом году инвестиции в улучшения качества связи не уступают по объему прошлому году. По результатам независимых исследований, нам уже удалось значительно улучшить показатели скорости и стабильности сервисов по сравнению с предыдущим периодом. Но в наших планах не сбавлять темп и продолжать работать над созданием надежной связи для москвичей и жителей Подмосковья", - приводятся в сообщении слова директора Московского региона "Вымпелкома" Дмитрия Машина.