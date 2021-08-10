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В ОЭСР заявили, что российская экономика демонстрирует признаки умеренного роста

Также умеренные темпы роста наблюдаются в США, Японии и Канаде, отмечают эксперты

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Российская экономика проявляет в 2021 году признаки умеренного роста. Об этом заявили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в промежуточном докладе о развитии экономики в период с марта по июль текущего года, тезисы которого опубликованы во вторник.

Как констатируют авторы доклада, "Китай сохраняет темпы экономического развития, стабильность демонстрирует Индия". "Признаки умеренных темпов роста наблюдаются в российской экономике", - отмечают специалисты организации.

Также умеренные темпы роста наблюдаются в США, Японии и Канаде. "Аналогичные сигналы демонстрирует экономика Великобритании и зоны евро", - подчеркивают эксперты. Во Франции, по их информации, "также наблюдается тенденция умеренного роста, не достигающая, однако, общих показателей".

Авторы доклада предупреждают, что, "несмотря на постепенную отмену в некоторых странах ограничений, связанных с коронавирусом и развитием кампании вакцинации, факторы неуверенности могут и далее вызывать более значительные чем обычно колебания составляющих индикаторов роста". По мнению экспертов, "это предполагает осторожность в оценках, которые должны восприниматься скорее как сигналы, чем как точные указатели степени экономической активности".

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