Добыча газа на Украине сократилась на 5,2%

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Крупнейшая газодобывающая компания Украины "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза Украины") сократила добычу голубого топлива за семь месяцев текущего года на 5,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, это меньше планового показателя на 1,6%. Об этом говорится в сообщении компании во вторник.

"АО "Укргаздобыча" в январе-июле 2021 года сократило добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% - на 0,437 млрд куб. м до уровня 7,9 млрд куб. м. Отклонение от производственного плана составляет минус 1,6%, или 0,125 млрд куб. м", - сообщили в компании.

В компании добавили, что в июле сокращение добычи газа составило 4,8%. Причины негативных производственных показателей не уточняются.

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев планирует увеличить добычу природного газа, чтобы в 2025 году выйти на полное самообеспечение.

По данным компании "Оператор ГТС Украины", в 2020 году добыча газа на Украине в целом сократилась на 2% - до 20,2 млрд куб. м.