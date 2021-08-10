Цена сжиженных газов на бирже вновь обновила исторический максимум

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ, используемых в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу выросла в ходе торгов во вторник на 8,6%, до 50,95 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость СУГ обновляет рекордное значение на бирже шестой торговый день подряд. С начала августа биржевой индекс этого вида топлива вырос почти на 19%.

В то же время биржевая цена бензина Аи-92 незначительно снизилась - на 0,2%, до 57 тыс. рублей за тонну, а стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,2%, до 58,82 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подорожало на 0,04%, до 51,26 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута снизилась за день на 0,8% и составила 21,48 тыс. рублей за тонну. Биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) уменьшился на 1,2%, до 49,28 тыс. рублей за тонну.

О ситуации с СУГ

Управляющий партнер компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС объясняли рост биржевых цен на СУГ аварией на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, которая произошла 5 августа. По мнению экспертов, авария может напрямую повлиять на объемы производства СУГ на Сургутском ЗСК (завод стабилизации конденсата, входит в "Газпром").

В свою очередь вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ для обеспечения достаточного уровня предложения этого вида топлива потребителям.

При этом в Минэнерго заявляли, что производителям СУГ рекомендовано перенаправить поставки газа с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения спроса потребителей в России. В министерстве также добавили, что совместно с другими ведомствами предпринимаются необходимые меры для стабильного и доступного снабжения населения сжиженным газом.